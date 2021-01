Rheinland-Pfalz

Die Rekordsumme von 697,2 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld zahlten die Agenturen für Arbeit im Coronajahr 2020 in Rheinland-Pfalz aus. Nach bisher vorliegenden Zahlen gab es die meisten Kurzarbeiter im April mit 218.400 Beziehern in 28.300 Betrieben. Folgt für sie noch das dicke Ende vom Finanzamt? Jedenfalls lohnt es sich für viele trotz knapper Kasse, vorsichtshalber Geld auf die hohe Kante zu legen. Denn es können Steuerforderungen drohen. Zeit zum Ansparen bleibt, weil die Steuererklärung erst bis zum 31. Juli für 2020 abgegeben werden muss. Wir erklären, worauf es jetzt ankommt.