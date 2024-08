Plus Thalfang Kondensmilch aus Rheinland-Pfalz für die ganze Welt: Ein Blick hinter die Hochwald-Kulissen Von Ursula Bartz i So sieht eine der fertigen Dosen aus. Je nach Land variiert natürlich das Etikett und teils auch der Name. Foto: Ursula Bartz/Trierischer Volksfreund Die Milchstraße führt im Hochwald über die Hunsrückhöhenstraße. Hier produziert Hochwald Foods Kondensmilch, die bis nach Trinidad und Tobago, Saudi-Arabien und in die Südsee verschifft wird. Wir haben uns angeschaut, wie das funktioniert. Lesezeit: 4 Minuten

Keine Kaffeetafel kam früher ohne sie aus: Zu Schwarzwälderkirschtorte und Marmorkuchen gesellte sich stets ein Kännchen Kondensmilch. Während die Nachfrage in Deutschland sinkt, steigt sie in anderen Regionen der Welt spürbar an. Die Hochwälder freut’s, denn hier werden täglich bis zu 1,5 Millionen Dosen Kondensmilch produziert und größtenteils nach Übersee ...