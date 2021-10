Plus

Dass dieser Tag kommen würde, dürfte für viele Beobachter absehbar und wenig überraschend sein: Der Flughafen Hahn meldet Insolvenz an. Natürlich ist das noch kein Abgesang auf den Hunsrück-Airport, der vielen Hundert Menschen im Umland Arbeit gibt. Aber der Insolvenzantrag des Unternehmens ist schon der vorläufige Höhepunkt in einer ganzen Reihe von negativen Nachrichten rund um den Hahn, die in der Region schon länger für erhebliche Unruhe sorgen.