Plus Koblenz

Koblenzer Versicherer Debeka wächst trotz aller Krisen – Neubau in Rauental fertig

Von Christian Kunst

i Debeka-Chef Thomas Brahm vor dem Neubau der Versicherungsgruppe in Koblenz. Am Dienstag stellt Brahm die aktuelle Bilanz vor. Foto: Thomas Frey/dpa

Lesezeit: 2 Minuten

Die Koblenzer Debeka trotzt weiter allen Krisen – und wächst stärker als der Markt: Vor der Bilanzpressekonferenz am Dienstag herrscht also Optimismus bei der Versicherungsgruppe, auch, wenn der russische Krieg in der Ukraine sich bemerkbar macht. In Koblenz gibt es gute Nachrichten in Sachen Baustelle: Das Einzugsdatum für ein neues Gebäude steht fest.