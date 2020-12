Lutzerath

Außergewöhnliche Ideen liegen Holger Kaspari aus Lutzerath im Kreis Cochem-Zell. Vor drei Jahren entwickelte der Lutzerather eine Handtasche aus Holz. Eine Schnapsidee, die Wirklichkeit wurde. Das neue Produkt ist vergleichsweise bodenständig – und könnte die Büroarbeit von diesem vermaledeiten Jahr 2020 an angenehmer gestalten. „Viele Menschen werden zum Homeoffice verdonnert und sitzen am Küchentisch“, sagt Holger Kaspari. Die Arbeit immer vor Augen, kein Zustand. Klappe zu, Feierabend: So lautet die Lösung des Schreiners aus der Eifel. Doch ganz so einfach ist der Weg zum perfekten Schreibtisch fürs Homeoffice nicht.