Nur rund 12 Prozent aller Gewerbegebiete in Rheinland-Pfalz verfügen über zukunftsfähige Internetanschlüsse. Der Goldstandard FTTB („Fibre to the Building“), also Glasfaserkabel bis zum Gebäude, ist also nur für rund jedes zehnte Unternehmen im Land verfügbar.