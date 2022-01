Plus

Die Nachricht ist ein Schock für jeden Bau- oder Sanierungswilligen, und das sind nicht wenige Menschen in Deutschland: Die fest eingeplanten KfW-Mittel kommen wohl doch nicht. Wer ein wenig Kontakt in der Szene hat, weiß: Seit gestern stehen die Telefone nicht mehr still, Architekten, Energieberater und Bauherren tauschen sich darüber aus, welche Konsequenzen Robert Habecks harscher Schnitt hat.