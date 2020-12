Rheinland-Pfalz

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) gilt als gnadenlos unabhängig. Zuletzt hat ein OVG-Beschluss, der mit Willkür bei Beförderungen im Umweltministerium abrechnete, die Karriere von Ministerin Ulrike Höfken und Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) abrupt beendet. Aber nun will die Handwerkskammer (HwK) Koblenz, die eine bittere Niederlage kassiert hat, am Ruf des OLG kratzen: Sie zweifelt die Neutralität eines Vorsitzenden Richters an.