Mayen

Ein Hotel mit mehr als 100 Betten soll auf dem Schützenplatz an der Bürresheimer Straße in Mayen entstehen. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den entsprechenden Bebauungsplan aufgestellt. Erste Gespräche mit einem möglichen Investor hat die Stadt bereits geführt. Doch gegen das interessierte Unternehmen gibt es seitens der Politik große Vorbehalte.