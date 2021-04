Diese Backwaren aus dem Westerwald sind wirklich in aller Welt zu finden: im Supermarkt, in der Gastronomie, an Tankstellen und in Raststätten und sogar in der Luft, an Bord der Kranich-Linie. Doch die Hack AG aus Kurtscheid (Kreis Neuwied) gehört eher zu den „Hidden Champions“ der Republik.