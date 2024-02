Höhere Preise auf der Speisekarte – Alles halb so wild?

Seit Januar gilt für Speisen in der Gastronomie wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Während der Corona- und Energiekrise war er auf 7 Prozent gesenkt worden. Die RZ hat sich umgehört, was die Mehrwertsteuererhöhung für Betriebe in der Region bedeutet. Dabei gibt es auch optimistische Stimmen. Doch die Branche bleibt weiter unter Druck – nicht nur aufgrund der Steueranhebung.