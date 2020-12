Rheinland-Pfalz/Berlin

Hoteliers in Rheinland-Pfalz dürfen ab Dienstag keine Gäste mehr beherbergen, die aus Risikogebieten kommen. Das hat der Ministerrat am Freitagabend beschlossen. Dieses Verbot der Landesregierung kommt für die Hotellerie im Land zur Unzeit. Erst am Freitag hat das Statistische Landesamt erneut dramatisch eingebrochene Gäste- und Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz bekannt gegeben.