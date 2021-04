In einer Seitenstraße der Koblenzer Altstadt wird in einem „geheimen“ Schokoladenlabor geröstet und conchiert, was das Zeug hält. Franka Rössel und Lucien Krempel erfinden in ihrem Ladenlokal nicht die Schokolade neu. Aber sie experimentieren mit der dunklen Bohne und gehen einen neuen Weg – heraus kommt ein Schokoladengeschäft gefüllt mit Köstlichkeiten, das bestimmt nicht lange „geheim“ bleiben wird.