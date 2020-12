Kreis Ahrweiler

Jetzt zieren nur noch Stoppelfelder die Landschaften im Kreis Ahrweiler. Circa 90 Prozent der Getreidefelder sind nun abgeerntet. Nur noch in den Höhenlagen stehen vereinzelt die Getreidehalme auf den Feldern. Die Qualität der Getreidesorten ist gut, weiß Peter Gillig, in dessen Landhandel in Antweiler die Ernte von rund 100 Landwirten aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern ankommt, erfasst, getestet und weiterverkauft wird. Allerdings: „Der Ertrag ist leicht unterdurchschnittlich“, merkt Gillig an. Die anhaltende Trockenheit ist daran schuld. Und sie ist nicht das einzige Problem, das Getreidebauern im Kreis Ahrweiler Sorgen bereitet.