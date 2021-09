Koblenz

Gebäude steht in Rekordzeit: Schlüssel für das neue Medienhaus des Mittelrhein-Verlags übergeben

Genau 365 Tage nach dem Spatenstich konnte am Donnerstag an die Gruppe Mittelrhein-Verlag (Rhein-Zeitung) der Schlüssel für das neue Medienhaus am Kreuz Koblenz übergeben werden. In Rekordzeit hat die Firma Goldbeck das neue Gebäude realisiert.