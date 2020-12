Mendig

Die Corona-Pandemie lässt weltweit die Gastronomen um ihre Existenz bangen. Doch im Bereich der Hotellerie und des Gastronomiebereichs gibt es derzeit auch Neueinsteiger, die trotz Corona voller Optimismus in die Zukunft schauen. Eine von Ihnen ist Sabine Horstmann. Mit ihrem À-la-carte-Restaurant sorgt die 37-Jährige dafür, dass das gastronomische Angebot in Mendig in wenigen Tagen Zuwachs bekommt.