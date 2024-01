Gastbeitrag: IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing fürchtet um die Attraktivität des Standorts Deutschland

Selten war ein Jahreswechsel so sehr verknüpft mit dem Wunsch nach einer Trendwende. Das trifft auch und insbesondere auf die Wirtschaft zu. Verdruss über die Wirtschaftspolitik, Kostendruck und fehlendes Personal – die aktuelle Geschäftslage vieler Unternehmen in Rheinland-Pfalz ist so schlecht wie seit dem Corona-Herbst 2020 nicht mehr. Dazu steckt Deutschland in einer Strukturkrise, egal ob nun bei Infrastruktur, Digitalisierung oder Bildung.