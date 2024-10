Plus Rheinland-Pfalz

Gastbeitrag der DGB-Chefin Susanne Wingertszahn: Wir müssen wieder an den Aufstieg glauben

Von Susanne Wingertszahn

i Nur noch 50 Prozent der Beschäftigten in Rheinland-Pfalz arbeiten in einem Unternehmen mit Tarifbindung. Foto: Axel Heimken/dpa

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen! Ein Satz, auf den sich Kinder gern berufen, wenn sie von ihren Eltern einfordern, was ihnen zugesagt wurde. Ein Versprechen, das sich seit Zeiten des Wirtschaftswunders für die Babyboomer bis zur Generation X in aller Regel erfüllte, war das Aufstiegsversprechen: Investiere in deine Ausbildung, arbeite hart und du wirst belohnt.