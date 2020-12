Rheinland-Pfalz

Die geplante Schließung von bundesweit 62 Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) betrifft auch vier Standorte in Rheinland-Pfalz mit 280 Beschäftigten. Dabei handelt es sich um Filialen in Landau, Mainz, Trier und Worms. Für sie bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Die Filialen in Koblenz und Bad Kreuznach bleiben dagegen nach den jetzigen Plänen erhalten.