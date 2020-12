Windhagen

Der Klimaschutz ist der Geschäftsleitung der Firma Nölken, einem mittelständischen Unternehmen in Windhagen (Kreis Neuwied), ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund strebt man seit 2019 eine ausgeglichene CO2-Bilanz an und investiert in verschiedene Klimaschutzprojekte.