Berlin

Führende Wirtschaftsforscher in Deutschland rechnen damit, dass der Aufholprozess nach den Einbrüchen in der Corona-Krise länger dauert als zwischenzeitlich erwartet. Das Vorkrisenniveau wird laut dem Herbstgutachten der fünf großen Institute voraussichtlich erst Ende kommenden Jahres erreicht. Bis Ende 2022, also ein weiteres Jahr später, dürfte die deutsche Wirtschaft wieder normal ausgelastet sein.