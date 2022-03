Antje Eckel hat das Unternehmen Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG in Niederzissen zum großen Erfolg in der Branche für moderne Tierernährung geführt. Dabei war der Anfang alles andere als einfach: Die studierte Agraringenieurin hatte Anfang der 90er-Jahre ihre Promotion noch nicht abgeschlossen, als sich das erste Kind ankündigte. Doch mit viel Unterstützung vonseiten ihres Mannes arbeitete sie weiter an der Doktorarbeit und gründete später die Firma.