Nastätten

„Die Zeit der Provisorien ist vorbei“, sagt Thomas Heymann mit Blick auf Folienvorhänge, wackeliges Plexiglas und Flatterbänder in öffentlichen Bussen. Was in der Corona-Krise als Sofortschutz installiert wurde, könne keine dauerhafte Lösung sein und werde derzeit nur noch geduldet. Ein neues und normgerechtes Produkt der Heymann GmbH aus Nastätten soll langfristig die Busfahrer vor Infektionen und vor Aggressionen schützen und bisherige Probleme beseitigen.