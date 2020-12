Westerwaldkreis

Das Fashion Outlet Center (FOC) am ICE-Bahnhof Montabaur wird am Mittwoch wieder geöffnet. Das meldet Betreiber Neinver, die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises signalisiert ihr Einverständnis. Das ist vor allem deshalb interessant, weil der Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg dem Wertheim Village, einem vergleichbaren Fabrikverkauf, die Wiedereröffnung bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, untersagt hat.