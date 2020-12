Neuwied

Tütenweise haben Kunden in den vergangenen Tagen die reduzierten Waren aus dem Kaufhaus Müller in der Neuwieder Innenstadt geschleppt. Nach zwei Wochen Schlussverkauf geht es nun in die letzte Runde. Am Samstag schließt das Geschäft nach knapp 20 Jahren, und die Mitarbeiter machen sich nach Mülheim-Kärlich auf. Dort öffnet Anfang August eine neue Filiale.