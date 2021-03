Düsseldorf/Rheinland-Pfalz. Ihr Filialnetz will die Parfümerie-Kette Douglas merklich ausdünnen – und das trifft auch Rheinland-Pfalz. Nachdem zunächst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Tagen informiert worden waren, erklärte das Unternehmen nun auf Nachfrage unserer Zeitung auch öffentlich, welche Filialen im Land geschlossen werden, darunter sind Andernach und eine Filiale in Koblenz.