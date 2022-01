Digitalisierung der Arbeit: Koblenzer Firma Achim Schuth geht voran

Für die Firma ist Digitalisierung laut Pressemeldung bereits seit sechs Jahren fester Bestandteil der Arbeit. Das Leistungsspektrum umfasst Heizungsanlagen, Badsanierungen sowie Solar- und Haustechnik.

Dabei greift der Betrieb auf Apps zur Kommunikation und Vernetzung der Mitarbeitenden, zur Arbeitszeiterfassung und zur Planung von Aufträgen zurück. Durch Weiterbildungen im Bereich Betriebsorganisation konnten Strukturen geschaffen werden, die das Betriebsklima erheblich verbessern. Die Entscheidung für Neuerungen werde dabei immer im Interesse der Beschäftigten getroffen, die für die Achim Schuth Haustechnik das Herzstück des Unternehmens darstellen. Auch in Sachen Arbeitszeiterfassung arbeitet das Unternehmen digital und flexibel per App. Mit dieser können darüber hinaus Aufträge in Echtzeit digital vermerkt werden.