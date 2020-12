Sie essen Äpfel vom eigenen Baum in Ihrem Garten? Dann sind bitte sehr 2,4 Cent Apfelverzehrsteuer pro Früchtchen fällig, weil Ihr Haus an einer öffentlichen Straße steht. Das glauben Sie nicht? Falls Sie von Ihrem eigenen Geld eine Fotovoltaikanlage aufs Dach gebaut haben und einen Teil des Stromes nach den geltenden Regeln einspeisen, müssen Sie ab einer bestimmten, durchaus nicht üppigen Anlagengröße eine Abgabe auf den „selbst verzehrten“ Strom zahlen. So will es das EEG.