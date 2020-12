Westerwaldkreis

Anfang Januar begann die neue Spielrunde des Wettbewerbs Deutscher Gründerpreis für Schüler. Dabei gilt es, in Teams ein fiktives Unternehmen zu gründen und ein überzeugendes Geschäftskonzept zu präsentieren. Unterstützt von der Sparkasse Westerwald-Sieg gingen auf regionaler Ebene in diesem Jahr gleich neun Schülerteams des Beruflichen Gymnasiums Montabaur an den Start.