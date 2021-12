Großer Erfolg für die Designerin Evamaria Deisen aus Kaisersesch: Sie ist kürzlich auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz mit dem Designpreis Rheinland-Pfalz in der Sparte Produktdesign ausgezeichnet worden. Gewonnen hat die junge Eifelerin mit einem futuristisch anmutenden Gerät, das in Zeiten der Elektromobilität bald womöglich in jedem Haushalt zu finden sein wird: eine Wallbox, also ein Ladegerät für Elektroautos.