Der Traum von den eigenen vier Wänden: Jede Menge Infos bei Koblenzer Immobilienmesse

Wer bauen will oder einen Immobilienkauf erwägt, hat viele Fragen. Antworten gibt es am Samstag in Koblenz: Unsere Zeitung veranstaltet die Immobilienmesse in der Rhein-Mosel-Halle. Der Eintritt ist frei. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa