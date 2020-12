Koblenz/Region

In Nordrhein-Westfalen wurden bereits die ersten Bundeszuschüsse an Kleinbetriebe zur Bewältigung der Corona-Krise ausgezahlt. An Rhein, Mosel und in der Eifel steigt deshalb die Spannung. „Wann kommt das Geld?“, lautet die Frage, die viele Inhaber kleinerer Betriebe bewegt. Der Ansturm auf das Sonderprogramm ist gewaltig, bereits am Montag war der Server der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) so überlastet, dass es zeitweise unmöglich war, das offizielle Antragsformular herunterzuladen.