Koblenz

Er zählt zu den innovativsten Köpfen der deutschen IT-Branche. Ein „Selfmademan“, der seine Karriere ebenso gut in einer amerikanischen Vorstadtgarage oder im Silicon Valley hätte starten können: Der Koblenzer Unternehmer Frank Gotthardt blickt auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück. Der heute 70-Jährige wechselt zum Jahresende vom Vorstandsvorsitz an die Spitze des Verwaltungsrates der CompuGroup Medical. Chefredakteur Peter Burger sprach mit ihm über Stationen seines Lebensweges, seinen Nachfolger Dirk Wössner, über das (fehlende) Image der Wirtschaftsregion Koblenz, über eine Politik, die der Wirtschaft mehr Raum geben muss, und über den Kauf des alten RZ-Geländes in Koblenz.