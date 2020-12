Rheinland-Pfalz

Als die Corona-Pandemie im März in den Krankenhäusern ankam, reagierte die Politik mit einer Operation am offenen Herzen. Die knapp 1400 Akutkliniken in Deutschland, 70 davon in Rheinland-Pfalz, mussten kurzerhand planbare und nicht dringend nötige Operationen verschieben.