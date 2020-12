Rheinland-Pfalz

Am Montag kommen die EU-Agrarminister auf Einladung von Bundesministerin Julia Klöckner zu einem informellen Agrarrat in Koblenz zusammen. Dabei soll es vor allem um die Neuverteilung der Subventionen für die EU-Landwirtschaft (zukünftig 55 Milliarden Euro pro Jahr) gehen. Anlass ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Wir wollten von der Gastgeberin wissen, wie es um die Reformpläne der EU-Kommission steht und wie sie die verschiedenen Interessen unter einen Hut bringen will.