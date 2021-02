Hahn

Nach der angemeldeten Insolvenz des chinesischen Flughafen-Hahn-Haupteigentümers HNA versucht die Airportgeschäftsführung, ihre Belegschaft zu beruhigen. Die angekündigte Neuausrichtung des Großkonzerns betreffe nicht den Betrieb des Hunsrück-Flughafens und seine Betreibergesellschaft, betont die Hahn-Geschäftsführung in einem Brief an die Mitarbeiter.