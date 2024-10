Plus Rheinland-Pfalz Brennholz-Nachfrage sinkt: Woran das liegt – und wie sich die Preise in Rheinland-Pfalz entwickeln Von Anke Mersmann , Katharina De Mos i Als einen möglichen Grund für den Rückgang der Nachfrage sieht Markus Arnoldy, Geschäftsführer des Brennholzwerks, dass alte Kaminöfen Ende 2024 stillgelegt werden müssen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/dpa Wenn das Angebot plötzlich größer ist als die Nachfrage, sollten die Preise doch eigentlich sinken, oder? Beim Brennholz passiert das aktuell nicht. Wir haben in Rheinland-Pfalz nachgehört, woran das liegt. Lesezeit: 4 Minuten

Kaum zu glauben: Nur zwei Jahre ist es her, dass der Ukraine-Krieg Deutschland in eine tiefe Energiekrise stürzte, die Menschen so sehr beunruhigte, dass sie sogar Brennholz hamsterten. Händler schlossen ihre Online-Shops wegen zu großer Nachfrage, Forstämter legten Höchstabgabemengen fest, und die Preise schossen in die Höhe. Inzwischen hat sich die ...