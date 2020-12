Rheinland-Pfalz

Die Kurzarbeit ist auf Rekordniveau – auch in Branchen, in denen sie vor Corona völlig fremd war. Betroffene müssen irgendwie über die Runden kommen. Dabei denkt kaum jemand an die nächste Steuererklärung. Aber die Steuerberaterkammer warnt schon jetzt: Auf die Kurzarbeit kann das dicke Ende mit teils hohen Nachzahlungen an das Finanzamt folgen. Daher rät der rheinland-pfälzische Kammerpräsident Walter Sesterhenn, trotz knapper Kasse vorsichtshalber Geld auf die hohe Kante zu legen. Wir erklären, worauf es jetzt ankommt, damit es später kein böses Erwachen gibt.