Das Biotechnologieunternehmen Biontech wurde durch die Corona-Pandemie weltbekannt. Die Mainzer entwickelten den ersten in der EU zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19. Nun spült der Impfstoff nach langer Durststrecke Milliarden in die Kassen des Mainzer Start-ups – und Biontech plant erhebliche Entwicklungen in naher Zukunft: Allein am Hauptsitz Mainz sollen die Mitarbeiterzahlen von derzeit rund 1300 auf 3300 wachsen, die Stadt Mainz stellt nun Flächen für einen eigenen Biontech-Campus bereit.