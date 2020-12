Koblenz

Peter Greisler, Ehrenvorsitzender der Aufsichtsräte der Debeka-Versicherungsgruppe, feierte am 1. September sein 70-Jahr-Jubiläum bei der Debeka. Damit zählt seine Karriere bei der Debeka zu den außergewöhnlichsten in der Versicherungsbranche, sie sucht aber sicherlich auch in der deutschen Wirtschaft ihresgleichen.