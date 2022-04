Es ist nicht lange her, da schien Frieden in Europa und das Prinzip Wandel durch Handel noch selbstverständlich. Mit dem für uns alle unvorstellbaren Krieg in der Ukraine hat sich diese Selbstverständlichkeit ins Nichts aufgelöst. Wir sind tief betroffen und müssen doch auch stark bleiben. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt dem ukrainischen Volk.