Plus Polch 100 Jahre Griesson – de Beukelaer: Keksimperium aus Polch expandiert in die USA Von Birgit Pielen i Im Innovationscenter von Griesson – de Beukelaer in Polch ist nach wie vor Handarbeit gefragt. Hier wird wie in einer ganz normalen Küche gebacken, nur eben mit Industriegeräten. Foto: Kai Myller/Griesson – de Beukelaer Seit 100 Jahren verführt Griesson die Menschen zum Naschen. Das Jubiläum ist willkommener Anlass, vorauszuschauen. Das Keksimperium aus dem Kreis Mayen-Koblenz will die USA als neuen Markt erobern und bis 2026 die Hälfte der Produktion auf pflanzliche Rezepturen umstellen. Lesezeit: 3 Minuten

Vor 100 Jahren ist in Kobern der Grundstein gelegt worden für ein Unternehmen, das heute (fast) jeder kennt: Griesson. Hans Gries gründete die Firma 1924 an der Mosel, weil er die elterliche Bäckerei erweitern wollte. 1928 baute er eine Lebkuchenfabrik in Kobern, ab 1938 ließ er am Fließband produzieren. Und ...