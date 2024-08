Wie erreichen Arbeitgeber die Gen Z, Robert Duchstein? Koblenzer Reuffel-Chef im Live-Podcast

Seine Utopie ist eine Arbeitswelt, die Spaß macht: Robert Duchstein war 31, als er Chef von 100 Mitarbeitern der Buchhandlung Reuffel in Koblenz, Mayen und Montabaur wurde. Im ersten Live-Podcast der Rhein-Zeitung erzählt der Unternehmer, warum seine Azubis ihn duzen, weshalb er die Vier-Tage-Woche kritisch sieht, und wozu er mit einem Autoscooter durch seinen Laden kurvte.

Robert Duchstein (rechts), Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel in Koblenz, im Gespräch mit RZ-Redakteur Finn Holitzka.

Robert Duchstein (rechts), Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel in Koblenz, im Gespräch mit RZ-Redakteur Finn Holitzka. Foto: Sascha Ditscher

Anzeige

An seinem ersten Tag legte man ihm eine goldene Kreditkarte hin. Der gebürtige Schängel Robert Duchstein wollte nach seinem Abitur 2005 erst mal möglichst weit weg von Koblenz, wo er aufgewachsen ist und schon in jungen Jahren in der Buchhandlung seiner Eltern Eberhard und Ruth Duchstein jobbte.

Nach dem Studium stieg Robert Duchstein bei einer Unternehmensberatung in Stuttgart ein – samt Reisestress und edler Bankkarte. „Nicht alle Klischees über diese Welt stimmen, manche aber schon“, sagt Duchstein im Podcast-Interview mit Finn Holitzka, aufgezeichnet live aus der Kulturfabrik in Koblenz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Podigee Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an Podigee übermittelt werden und Sie die Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten anübermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben. Öffnen

Beim Live-Podcast vor eingeladenen Azubis aus der Region soll es um Duchsteins Karriere gehen: von ersten beruflichen Erfahrungen im Zivildienst über die Beraterwelt und den Online-Handel „back to the roots“ als Nachfolger im Familienunternehmen Reuffel, einst gegründet von Duchsteins Großmutter 1945.

Ein positives Arbeitsklima ist ihm sehr wichtig, die Vier-Tage-Woche hält er im Einzelhandel für schwer umsetzbar: Robert Duchstein spricht im Live-Podcast RZInside über seine Erfahrungen und Standpunkte in der Geschäftswelt. Foto: Sascha Ditscher

Welche Erkenntnisse hat Duchstein über die Arbeitswelt aus seinen verschiedenen Jobs gezogen? Was macht eigentlich einen guten Chef aus? Und wieso verkleidete er sich für einen Werbespot auf Social Media als Rapper Apache 207 aus Ludwigshafen? Darüber sprechen Robert Duchstein und Finn Holitzka in dieser Live-Folge von RZInside.