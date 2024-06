Wer wird Landrat in Mayen-Koblenz: Christian Altmaier oder Marko Boos? (Podcast)

Anzeige

Wer wird in den nächsten acht Jahren als Landrat der Verwaltungschef des größten Kreises in Rheinland-Pfalz: Marko Boos von der SPD oder der Freie Wähler Christian Altmaier? Am 23. Juni steht die Stichwahl an. Eigentlich war Pascal Badziong (CDU, unterstützt von den Grünen) als Favorit in das Dreier-Rennen gestartet. Er scheiterte im ersten Wahlgang knapp an den beiden Kontrahenten. Diese liegen fast gleichauf.

Warum das unerwartet ist, wer im Duell um das Amt nun wie überzeugen möchte und warum der Posten des Landrats in Mayen-Koblenz besonders wichtig ist, besprechen Finn Holitzka und Peter Meuer in dieser Podcast-Folge.

