Podcast mit Koblenzer Oberbürgermeister David Langner: Ist Dialekt nur was für Nostalgiker?

Zum Finale unserer Sprach-Serie „Wie klingt Koblenz?" kommt Oberbürgermeister David Langner ins Podcast-Studio der Rhein-Zeitung und verrät, was seinen Dialekt beeinflusst hat, welches die einzigen Reden sind, die er selbst schreibt und wie er auf den legendären Spruch von Berlins Regierungschef Klaus Wowereit kontern würde: Wenn Berlin „arm, aber sexy” ist, was ist dann Koblenz?

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) im Podcast-Interview bei der Rhein-Zeitung. Foto: Jens Weber

David Langner hat einst Literaturwissenschaft studiert, als Juso an Rhetorik-Trainings teilgenommen und denkt sich gerne Kosenamen für sein privates Umfeld aus. Trotzdem bezeichnet sich der Koblenzer Oberbürgermeister „nicht als geborenen Redner.”

Im Podcast RZInside beweist er sich trotzdem als schlagfertiger Gesprächspartner. Im Interview mit RZ-Redakteur Finn Holitzka spricht Langner über die „Moddersproch” als Kulturgut, den Einfluss der Sinti und Roma auf die Umgangssprache und den Streit in Koblenz um den Garten Herlet. Hören kann man den Podcast auf Spotify und Co. oder direkt hier:

Schreibt ein Oberbürgermeister eigentlich seine Reden selbst?

Welche Rede schreibt David Langner eigenhändig? Wie steht er als Zuständiger für den Bereich Gleichstellung zum Reizthema Gendern? Zu diesen Fragen nimmt der Oberbürgermeister im Podcast RZInside Stellung.

Langner wurde 1975 in Koblenz geboren. Er studierte Literatur- und Politikwissenschaft in Oldenburg, Marburg und Mainz und war für die SPD in verschiedenen Ämtern aktiv, unter anderem als Stadtrat, Landtagsabgeordneter und Staatssekretär. Seit 2018 ist er Oberbürgermeister der Stadt Koblenz.