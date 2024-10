Koblenz

Podcast „Freigängerin“: Gefangen im offenen Vollzug

i Ein Küche im Gebäude für die Gefangenen im offenen Vollzug in der JVA Koblenz. Insassen vergleichen die Abteilung eher mit einer Jugendherberge als mit einem klassischen Gefängnis. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Wie einst Uli Hoeneß: Eine Betrügerin sitzt in Koblenz im Gefängnis. Trotzdem fährt sie jeden Tag zur Arbeit in den Westerwald, verbringt das Wochenende mit ihrem Ehemann. Wie lebt es sich auf der Schwelle zwischen Haft und Heim? Und wieso wird der oft gelobte offene Vollzug in Rheinland-Pfalz nur noch selten umgesetzt? Der neue RZ-Podcast „Freigängerin“ erzählt dies spannend und hintergründig.