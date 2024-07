Jana Highholder im Podcast-Interview: Junge Ärztin und konservative Influencerin – wie passt das zusammen?

Anzeige

Sie beschäftigt sich in ihrer Doktorarbeit mit palliativer Versorgung von jungen Krebspatienten, als Influencerin dreht sie dagegen Kurzvideos über Gott und Glaube. Die Koblenzerin Jana Highholder ist eine Frau der Kontraste. Als Rednerin, Autorin und Interviewpartnerin gefragt und von Tausenden Menschen online bewundert, aber auch argwöhnisch beäugt von ihren Kritikern.

Interview mit Jana Highholder

Was treibt sie an? Wie blickt sie auf die heiklen Themen der Gegenwart? Und warum ist für sie Glaube alles andere als Privatsache? Das beantwortet sie uns in dieser Interview-Folge unseres Podcasts RZInside.