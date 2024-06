Plus Rheinland-Pfalz/Andernach

Zwischen Genossen, Passanten und Hundesnacks: Wie Bald-Ministerpräsident Schweitzer „nah' bei de Leut'“ ist

Von Rainer Claaßen

i Erster Auftritt als designierter Ministerpräsident im Norden von Rheinland-Pfalz: Alexander Schweitzer unterstützte seinen SPD-Parteifreund Marko Boos am Samstag beim Wahlkampfendspurt in Andernach. Boos möchte Landrat des Kreises Mayen-Koblenz werden. Foto: Rainer Claaßen

Alexander Schweitzer steht im Rampenlicht, seit Malu Dreyer ihn als ihren Wunschnachfolger im Amt des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten präsentiert hat. Das war am vergangenen Mittwoch. Am Samstag absolvierte Schweitzer seinen ersten öffentlichen Auftritt im Landesnorden, seit er nominiert ist – Landratswahlkampf in Andernach. Wir haben ihn dabei beobachtet.