Plus Rheinland-Pfalz Zum Abschied von Roger Lewentz: Ein Stratege weiß, wann er gehen kann und muss Von Ursula Samary i Plötzlich mit Bart: Roger Lewentz im Juli 2023 Foto: Jörg Halisch/dpa Roger Lewentz zieht sich beim Landesparteitag der SPD an diesem Samstag von der Parteispitze zurück: Nachdem er 2022 infolge der Ahrflut als Innenminister zurückgetreten war, folgt nun der Abschied als Parteichef. Seine Nachfolge ist geregelt: Sabine Bätzing-Lichtenthäler soll die Partei im Land führen, die Lewentz mehr als 30 Jahre mitprägte. Ein Rückblick. Lesezeit: 7 Minuten

Für die Sozialdemokraten wird ihr Parteitag am Samstag in Mainz zur Zäsur: Der frühere Innenminister Roger Lewentz (61) will nach nahezu zwölf erfolgreichen Jahren den Vorsitz der Landes-SPD an Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49) übergeben – an die erste Frau an der Spitze der Genossen im Land. Damit geht sein Plan auf: ...