Plus Rheinland-Pfalz Zoff bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz: Bleibt Joachim Streit im Landtag? Von Bastian Hauck i Wie geht es bei den Freien Wählern im Landtag weiter, nachdem FW-Fraktionschef Joachim Streit (rechts) ins Europaparlament gezogen ist? Das würde auch gern Bernhard Alscher, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, wissen. Er spricht sich gegenüber unserer Zeitung klar gegen ein Doppelmandat in Brüssel und Mainz aus, ein solches sei mit den Grundwerten der Freien Wähler unvereinbar, sagt Alscher. Foto: Benjamin Werle Gute Ergebnisse bei der Kommunalwahl, Erfolge bei der Europawahl, viel Beachtung für die Oppositionsarbeit in Mainz: Auf den ersten Blick läuft es gut für die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Doch hinter den Kulissen kracht es im Gebälk. Es geht um die Rolle von Joachim Streit, der ins EU-Parlament gewählt wurde. Bleibt er trotzdem im Landtag? Sein potenzieller Nachrücker macht Druck. Nicht nur er. Lesezeit: 4 Minuten

Bei den rheinland-pfälzischen Freien Wähler gibt es Riesenknatsch. Im Mittelpunkt steht weiter die Frage, ob Joachim Streit als Chef der Landtagsfraktion der Freien Wähler (FW) und frisch gewählter Europaabgeordneter sein Landtagsmandat in der Landeshauptstadt behält - und somit sowohl in Brüssel/Straßburg als auch in Mainz als Parlamentarier tätig sein wird. ...